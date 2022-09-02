Москва, , 14:07 — REGNUM В Совфеде с иронией отметили появление на Земном шаре новой сверхдержавы Литвы и посоветовали ей уняться.

Сенатор Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

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«Ну, как же обойтись без Литвы? Может быть мы не заметили, как на Земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?» — рассуждает сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Например, она то препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для граждан России, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию Украины, перечислил парламентарий.

Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто по сути подарил им треть нынешней территории государства, указал он.

«А ныне Литва в первых рядах врагов России. Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!» — резюмировал Джабаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Андрей Климов считает, что своими провокациями Литва, Латвия и Эстония делают все, чтобы Россия их демилитаризовала, силы и средства для этого есть.

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