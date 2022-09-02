Москва, 2 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Совфеде с иронией отметили появление на земном шаре новой сверхдержавы Литвы и посоветовали ей уняться.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»

«Ну как же обойтись без Литвы? Может быть, мы не заметили, как на земном шаре появилась новая сверхдержава, которая по своему экономическому и оборонному потенциалу способна диктовать всему миру свои условия, поучать Европу и прежде всего Россию, как себя вести в той или иной ситуации?» — рассуждает сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Например, она то препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, то угрожает прекратить выдачу виз для граждан России, то готова направить полицейские силы на подконтрольную России территорию б. УССР, перечислил парламентарий.

Однако было бы неплохо литовцам иногда вспоминать, кому в новейшей истории они обязаны своей независимостью, кто, по сути, подарил им треть нынешней территории государства, указал он.

«А ныне Литва в первых рядах врагов России. Но русский народ великодушный, делает вид, что не замечает враждебности Вильнюса. Но всему есть предел! Это не угроза. Нет. Это ласковый совет: уймитесь!» — резюмировал Джабаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Андрей Климов считает, что своими провокациями Литва, Латвия и Эстония делают всё, чтобы Россия их демилитаризовала, силы и средства для этого есть.