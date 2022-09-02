Самара, 2 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Самарская область вошла в пятерку субъектов Российской Федерации по уровню инновационной активности предприятий. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный форум «Открытые инновации»

Сообщается, что по результатам 2021 года уровень инновационной активности предприятий региона составил 18,2%. Это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что регион является членом ассоциации инновационных субъектов Российской Федерации, по уровню инновационной активности организаций занимает пятую строчку среди регионов России, при том, что три года назад Самарская область занимала 49 позицию.

«Ставка на инновации — это перспективный сценарий развития региона. Именно поэтому мы активно поддерживаем инновационные проекты и разработки, используя многочисленные формы государственной поддержки: предоставление субсидий, вхождение в уставный капитал, софинансирование проектов совместно с федеральными институтами развития, консультационная и организационная поддержка», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций регионаДмитрия Богданова.