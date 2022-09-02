Москва, 2 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В России появится единая национальная система мониторинга климатически активных веществ. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Россия продолжает поддержку адаптации нашей экономики к глобальным изменения климата. Важным шагом для предупреждения негативного воздействия таких изменений станет создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ», — заявил Мишустин.

«Это инновационный проект государственного значения. Для его реализации выделим около 1 млрд 800 млн рублей. Средства получат десятки научных учреждений по всей стране, которые проведут около полусотни исследований и разработок», — указал он.

По его словам, среди них улучшение прогнозирования, создание моделей океана с покрывающим его льдом, климата нашей планеты за последние 200 лет, системы наблюдения за таянием многолетней мерзлоты и сценариев декарбонизации России и мира.

«Благодаря этому будут разработаны национальные программы действий по борьбе с опустыниванием для 13 регионов», — подчеркнул премьер-министр.

В целом на финансирование низкоуглеродной повестки правительством предусмотрено более 11 млрд рублей в ближайшие три года.