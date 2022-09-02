Брюссель, 2 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ. Об этом 2 сентября сообщает американское агентство Reuters.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

По мнению руководителя ЕК, эта мера должна быть рассмотрена на уровне Евросоюза.

Фон дер Ляйен отметила, что странам ЕС удалось наполнить газовые хранилища на 80% раньше запланированного срока. Такая задача ставилась к 1 ноября, до начала отопительного сезона.

Ранее с предложением ограничить цены на российский газ выступили страны G7.