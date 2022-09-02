Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Пациенты Елизаветинской больницы на севере Санкт-Петербурга в очередной раз пожаловались на нашествие насекомых, по их словам, столовую медицинского учреждения заполонили тараканы, сообщили 2 сентября в эфире телеканала «78».

Елена Молчанова ИА REGNUM Елизаветинская больница

Нашествие насекомых в одной из самых крупных городских больниц Петербурга происходит не в первый раз. Каждый год с периодичностью в несколько месяцев пациенты и их родственники сообщают руководству и в социальных сетях о засилье тараканов. На этот раз скопление насекомых обнаружили в столовой стационара.

«В Елизаветинской больнице не менее двух раз в месяц проводится плановая дезинсекция помещений отделений малотоксичными средствами. Кроме того, регулярно, не менее двух раз в день, осуществляется влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в установленном порядке», — объяснили ИА REGNUM в пресс-службе больницы.

Также в администрации стационара отметили, что генеральная уборка помещений проводится по графику в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

«В случае поступления жалоб от персонала или пациентов в срочном порядке проводится внеплановая обработка помещений», — заключили в медучреждении, дополнив, что по данному случаю будут немедленно проведены внеочередные дезинсекционные мероприятия.