Запорожье, Бывш. УССР, , 14:05 — REGNUM Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, заявил 2 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Запорожская АЭС

«Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать — посмотрим, какая будет ситуация», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти Запорожья интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы ЗАЭС под регулярными обстрелами ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь сотрудников МАГАТЭ остались в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции.

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