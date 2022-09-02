Запорожье, Бывш. УССР, 2 сентября 2022, 14:05 — REGNUM Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировала факты обстрелов станции, заявил 2 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, власти Запорожья интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы ЗАЭС под регулярными обстрелами ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, восемь сотрудников МАГАТЭ остались в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции.
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