Париж, 2 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь синдиката Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лоран Берже ничего не ждет от совета энергетической защиты, но призвал возобновить работу схем частичной безработицы, а меры поддержки нацелены на самых скромных, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Лоран Берже просит, чтобы «рабочие, представители компаний участвовали в дискуссиях».

«Когда мы говорим об энергетической трезвости в компаниях, нам придется говорить об организации работы, о том, как сотрудники приходят на работу», — заявил Лоран Берже.

«Нам придется повторно активировать системы поддержки работников, в частности, в условиях частичной безработицы. Это потребует систем поддержки от государства», — отметил Лоран Берже.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологическая служба Франции объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за риска гроз в четырех департаментах на юго-востоке Франции.

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