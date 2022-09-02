Киев, , 15:32 — REGNUM Сербы не должны верить в то, что Россия на территории б. УССР «воюет против НАТО и США». Об этом заявил советник лидера киевского режима Михаил Подоляк 1 сентября.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, сербы должны «поставить себя на место населения б. УССР, которые страдают от военных действий на своей территории» и понять, что никто из США или НАТО не находился даже близко от тех домов, которые «бомбили русские». Подоляк добавил, что «простой человек не может жить в геополитике».

Напомним, что в Киеве Подоляк принял делегацию сербских журналистов, которая приехала ознакомиться с ситуацией на территории б. УССР.