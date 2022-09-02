Москва, , 14:01 — REGNUM В Госдуме считают нормальной динамикой развитие событий в ходе военной специальной операции и оценили тактику ВСУ «тысячи порезов».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нормально работает наша артиллерия, авиация, идут удары по резервам, мы их сильно обескровили в Николаеве, Кривом Роге, Запорожье, это нормальная динамика, меня сильно радует, что наши командиры чётко анализируют ситуацию, ведут войска к победе», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в телеграм-канале.

Парламентарий также опроверг заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка об использовании наступающими ВСУ тактики «тысячи порезов» и паники в войсках России.

«Это рассказ для внутренней аудитории, не может он рассказывать, что они сотни жмуриков понаваляли на криворожском направлении, хоть и информация эта просачивается в местные СМИ, к блогерам, да на кладбищах это всё скоро будет видно, но только тех, чьи тела они вытащили с поля боя, это около половины», — отметил депутат Госдумы.

«Я не знаю, кто там сильно наступает на харьковском направлении, по моей информации там вчера мы очередное село освободили. Оборона наша в любом варианте должна быть активная. Я на данном этапе знаю, что мы резервы свои привлекли лишь частично. Они и существуют, чтобы передвигаться на каждом направлении. Есть резервы бригадные, есть дивизионные, армейские, фронтовые, они всегда есть, без них никуда», — указал он.

Гурулёв также дал негативную оценку «тактике 1000 порезов».

«1000 порезов — дурость по сути своей. Они силы распылили по всей линии фронта, кулак нормальный не собрали, поэтому их и долбят в разных локациях. Это складывается с той информацией, которую я получаю от наших военных. Враги в одном месте сунутся, в другом, идёт один танк, за ним 25 человек, танк мы спалили, из 25 сразу 10 человек убежали, остальные остались на поле боя. Если это всё ради того, чтобы с медийной точки зрения очки заработать, то людей хотя бы пожалейте. Я не хотел бы злорадствовать по этому поводу, я не циник, но я давным-давно бы ударил по путям подвоза эвакуации», — отметил член комитета Госдумы по обороне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, киевские войска несут большие потери ради того, чтобы создать у Запада иллюзию о способности наступать, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

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