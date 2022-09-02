* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 2 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В результате операции разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат уничтожены все члены одной из групп ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Ariana News.

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Официальные лица Главного разведывательного управления правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что трое боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе операции в Герате.

«Силы разведывательного управления провинции Герат провели молниеносную операцию против трёх хариджитов в четвертом районе города Герата», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате операции все члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убиты, при этом ни один талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пострадал.

Напомним, ранее правительственные чиновники заявляли, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью подавлена в Афганистане.