Москва, , 14:01 — REGNUM По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ подготовило все документы для реализации социальной помощи гражданам, покинувшим территорию б. УССР. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Government.ru

«По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим ДНР и ЛНР, (территорию б. УССР), а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию», — заявил Мишустин.

«Определён порядок осуществления выплат и правила предоставления средств российским регионам на такие цели. На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 млрд рублей», — указал он.

По его словам, список инструментов поддержки определён главой государства.

С 1 июля и до конца года ежемесячные выплаты по 10 тыс. рублей назначаются пенсионерам и инвалидам. Такую же сумму будет получать и единственный родитель на каждого ребёнка, причём для инвалидов первой группы, детей-инвалидов и лиц, достигших совершеннолетия предусмотрена доплата по 3 тыс. рублей в месяц

В свою очередь, ветераны Великой Отечественной войны смогут ежемесячно получать в 2022 году по 5 тыс. рублей, семьи с детьми — до 18 тыс. рублей, и обучающиеся в очной форме до 23 лет — по 4 тыс. рублей на каждого ребёнка.

«Если же несовершеннолетний ребёнок находится под опекой или попечительством, то размер поддержки составит 15 тыс. рублей в месяц», — продолжил премьер-министр.

«Предусмотрены также единовременные пособия беременным женщинам и при рождении ребёнка. Это позволит государству помочь людям в непростой для них момент, даст минимальную финансовую поддержку, чтобы выстраивать свою дальнейшую жизнь», — подчеркнул Мишустин.