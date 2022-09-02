Москва, , 14:06 — REGNUM Ядерная катастрофа может произойти в Европе из-за ударов киевских боевиков по Запорожской АЭС. По сути, это ядерный терроризм, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября на селекторном совещании в военном ведомстве.

Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ Министерство обороны России

Он подчеркнул, что ударами по объектам АЭС Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. Провокации продолжились и после прибытия на станцию миссии МАГАТЭ.

«По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что накануне ВСУ обстреляли и саму АЭС, и маршрут передвижения экспертов МАГАТЭ. Российские силы также пресекли попытку захвата станции и уничтожили две диверсионные группы, направленные Киевом, и самоходные баржи с десантом.

Читайте также: Шойгу призвал довести до мира результаты миссии МАГАТЭ