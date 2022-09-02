Москва, 2 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Транспортная карта «Тройка» начала работать в общественном транспорте Луганска, сообщил 2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин на марафоне «Знание».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Карта «Тройка» в московском метро

«Тройка» работает не только в Москве, но и в Подмосковье, в десятках других регионов. И вчера даже заработала в Луганске», — сообщил столичный мэр.

Транспортные карты «Тройка» позволяют оплачивать проезд в общественном транспорте — метро, МЦК, МЦД, а также наземном транспорте. Также у карты есть другие способы использования — например, оплатить с её помощью вход на каток.