Самара, , 13:59 — REGNUM Соревнования по мини-футболу и квест-игра, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут в Самаре. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что соревнования по мини-футболу «Трагедия Беслана в наших сердцах» пройдут 4 сентября на спортивной площадке в сквере «Родина». Они начнутся в 09:30 часов.

Сообщается, что 5 сентября в 11:00 часов в Самарском Металлургическом колледже и в 13:00 часов в Поволжском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева пройдет квест-игра «Антитеррор».

"Игра проходит по станциям. Задания на станциях разработаны так, чтобы научить ребят правильному поведению в различных экстренных ситуациях. Помощь в проведении игры окажут волонтёры-медики», — сообщает пресс-служба.