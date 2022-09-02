Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в июле 2022 года объём продаж южнокорейских магазинов беспошлинной торговли упал на 14,6%, до 1,24 трлн вон (~$920 млн).

Известно, что нынешний показатель является самым низким с января текущего года.

Объём средств, потраченный иностранцами, сократился на 16,1% из-за ухудшения экономической ситуации в Китае и локдаунами в крупных китайских городах.

Известно, что магазины беспошлинной торговли страны посетили 134 417 иностранцев, что на 24 тыс. человек больше, чем в июне текущего года.