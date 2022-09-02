Сеул, 2 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в июле 2022 года объём продаж южнокорейских магазинов беспошлинной торговли упал на 14,6%, до 1,24 трлн вон (~$920 млн).

Известно, что нынешний показатель является самым низким с января текущего года.

Объём средств, потраченный иностранцами, сократился на 16,1% из-за ухудшения экономической ситуации в Китае и локдаунами в крупных китайских городах.

Известно, что магазины беспошлинной торговли страны посетили 134 417 иностранцев, что на 24 тыс. человек больше, чем в июне текущего года.