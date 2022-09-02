Белгород, 2 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Администрация Белгорода не располагает информацией о сроках установки памятника Ленину в Центральном парке города. Об этом в мэрии сообщили журналистам. Ранее сроки установки вождя мирового пролетариата уже неоднократно переносились.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Ленин

«Информацию о сроках проведения работ и причинах задержки необходимо уточнять у заказчика. Администрация города не располагает данной информацией», — приводит «Фонарь» ответ чиновников на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ленину был демонтирован в 2020 году, однако, после общественного резонанса, был открыт народный сбор средств на восстановление памятника. Изначально заявлялось, что монумент установят уже в ноябре 2021 года, позже сроки перенесли на 2022 года — сначала на апрель 2022 года (памятник рассчитывали открыть ко дню рождения Ленина), затем на июнь.