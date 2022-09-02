* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 13:58 — REGNUM Силы курдского ополчения «Асаи», действующего в западных районах Сирии, провели операцию в лагере для беженцев «Аль-Холь», где в том числе содержатся члены группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на официальное заявление ополченцев.

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Отмечается, что с 29 августа по 2 сентября ополченцы провели тотальный осмотр всех временных сооружений на 50% территории лагеря. В ходе операции был задержан 121 человек, которых подозревают в членстве в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На территории лагеря обнаружены 18 тоннелей, 119 палаток, которые использовались как центры пропаганды радикалов.

Кроме того, ополченцы изъяли на территории лагеря оружие и мобильные телефоны, которые боевики могли использовать для связи со своими сторонниками за пределами лагеря.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.