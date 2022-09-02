Милан, Италия, , 13:52 — REGNUM В случае победы правых на выборах в Италии «Лига» встанет на защиту фермеров страны, в том числе на уровне Евросоюза, заявил 2 сентября лидер партии Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Люди имеют право на здоровую и вкусную еду, и не на ту «лабораторную дрянь», которую защищают и продвигают в Брюсселе, добавил он.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.