Бейский район, Хакасия, 2 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Собака напала на пожилую женщину в деревне Дехановка Бейского района Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в районной администрации, пенсионерка находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

ЧП произошло в конце августа 2022 года. После того, как появилась информация о происшествии, ветслужба выехала на обработку территории.

«Собаку нашли на обочине дороги мёртвой. Предположительно, её сбил автомобиль. Участковый подтвердил, что это была именно та особь», — подчеркнули в администрации района.

Труп животного проверят на наличие вируса бешенства в лаборатории Абакана.

По данным отдела сельского хозяйства администрации района, ранее из Бейского сельсовета не поступало заявок на отлов бродячих животных в Дехановке.

Информацию о нападении собаки на пенсионерку также прокомментировали в МВД по Хакасии. Ведомство опровергло публикации ряда местных СМИ о том, что свидетелем нападения стал полицейский.

Когда в полицию поступило сообщение об инциденте, по указанному адресу выехал участковый уполномоченный полиции. К моменту его появления собака уже находилась в ограде частного дома на расстоянии около 4 метров от пострадавшей и «агрессии не проявляла». Собаку сумел привязать местный житель, периодически её подкармливавший.

По факту нападения животного на женщину проводится проверка, подытожили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на подростков возбуждено в городе Сызрани Самарской области.

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