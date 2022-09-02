Москва, 2 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Портфель военно-технического сотрудничества (ВТС) России вырос на $600 млн и 1,7 млрд рублей по итогам форума «Армия-2022». Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил 2 сентября на коллегии ведомства.

Mil.ru «АРМИЯ-2022»

Форум проходил в Московской области с 15 по 21 августа. По его итогам заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 525 млрд рублей, отметил он.

«В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 млн 650 тыс. долларов и 1 млрд 770 млн рублей. За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек», — подвёл итоги работы форума Шойгу.

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