Ярославль, 2 сентября 2022, 14:13 — REGNUM «Газпром» может помочь с ремонтом набережной в Ярославле. Об этом председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил в ходе подписания дополнения к программе развития газоснабжения Ярославской области до 2025 года. Со стороны региона документ подписывал врио губернатора Михаил Евраев.

Алексей Миллер
Алексей Миллер
Gazprom.ru
«Мне очень приятно отметить, что Газпром внёс свой посильный вклад в юбилей Ярославля, вы знаете, что мы принимали активное участие в реконструкции набережной — Стрелки. И, конечно, замечательная, красивая набережная. Я думаю, что можно уже, с учётом того, что прошло определённое время после юбилея, подумать над тем, чтобы что-то там подделать. Потому что я так посмотрел и думаю, надо к этому вопросу вернуться. Не думаю, что очень большое финансирование, но есть где и что доделать», — сказал Алексей Миллер.

В ответ Михаил Евраев поблагодарил Алексея Миллера и пригласил его лично посетить Ярославль.

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