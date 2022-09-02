Ярославль, 2 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. «Газпром» может помочь с ремонтом набережной в Ярославле. Об этом председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил в ходе подписания дополнения к программе развития газоснабжения Ярославской области до 2025 года. Со стороны региона документ подписывал врио губернатора Михаил Евраев.

Gazprom.ru Алексей Миллер

«Мне очень приятно отметить, что Газпром внёс свой посильный вклад в юбилей Ярославля, вы знаете, что мы принимали активное участие в реконструкции набережной — Стрелки. И, конечно, замечательная, красивая набережная. Я думаю, что можно уже, с учётом того, что прошло определённое время после юбилея, подумать над тем, чтобы что-то там подделать. Потому что я так посмотрел и думаю, надо к этому вопросу вернуться. Не думаю, что очень большое финансирование, но есть где и что доделать», — сказал Алексей Миллер.

В ответ Михаил Евраев поблагодарил Алексея Миллера и пригласил его лично посетить Ярославль.