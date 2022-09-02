Москва, , 13:47 — REGNUM Правительство РФ продлит программу субсидирования процентных ставок для лизинговых компаний для поддержки авиационной отрасли. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В течение последних 10 лет действует механизм субсидирования процентных ставок по кредитам, которые российские лизинговые компании брали на закупку отечественных воздушных судов. Эта мера показала хорошую эффективность, помогла промышленности увеличить спрос на авиатехнику», — заявил Мишустин.

«Мы видим, что в условиях внешних санкций необходимость в ней сохраняется. Поэтому правительство продлевает данную программу и продолжит ещё один год финансировать льготные займы на приобретение 59 самолётов Sukhoi Superjet. В том числе семи машин, построенных в текущем году», — указал он.

По его словам, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 10 млрд рублей. Соответствующее постановление подписано.