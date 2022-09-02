Кишинёв, , 13:46 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность», являющаяся правящей в стране, используют властные рычаги для давления на оппозицию. Об этом говорится в обнародованном 2 сентябре заявлении партии «Шор» на официальном сайте.

«Есть ряд подтверждённых и задокументированных адвокатами случаев, когда некоторые местные лидеры формирования вызывались следователями для дачи ложных показаний против Партии «Шор», в противном случае им угрожали задержанием. Такие инциденты произошли буквально сегодня утром, а последующие задержания основаны именно на этой подоплеке», — говорится в заявлении.

Партия призывает власти вернулся в законное русло. Отмечается, что в демократическом государстве должно быть право на протест. Также обращении призвали дипломатические миссии начать замечать эти «беспрецедентные злоупотребления» и «беззакония».

В заявлении говорится, что партия продолжит политическую борьбу и призывает других подключиться к ней, чтобы «вывести страну из плена».

Напомним, сегодня, 2 сентября, сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыск в штабе «Шор». В конце июля правоохранители провели почти единовременно 97 обысков, а одного из лидеров партии Марину Таубер обвинили в причастности к незаконному финансированию партии и отправили с СИЗО.

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