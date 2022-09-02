Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM В грядущие выходные, 3–4 сентября, в Санкт-Петербурге будет по-прежнему холодно из-за нахождения региона в тылу ушедшего циклона «Орнелла», сообщил 2 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Горожане на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, циклон уже далеко ушел от Ленинградской области, но все еще продолжает определять погоду на всем Северо-Западе. Так, в ночные часы температура воздуха в Петербурге будет в районе +6 градусов, а в области местами +7…+2 градусов, а то и ниже.

Дневная температура в Санкт-Петербурге стабильная, +11…+13 градусов в течение всех выходных дней 3 и 4 сентября. В Ленобласти ожидается до +12 градусов тепла.

«Атмосферное давление постепенно повышается, и дожди ожидаются уже кратковременного характера», — добавил Колесов, заметив, что в Ленобласти, несмотря на низкую температуру, могут быть грозы.

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