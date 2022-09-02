Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В грядущие выходные, 3–4 сентября, в Санкт-Петербурге будет по-прежнему холодно из-за нахождения региона в тылу ушедшего циклона «Орнелла», сообщил 2 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Невском проспекте

По его словам, циклон уже далеко ушел от Ленинградской области, но все еще продолжает определять погоду на всем Северо-Западе. Так, в ночные часы температура воздуха в Петербурге будет в районе +6 градусов, а в области местами +7…+2 градусов, а то и ниже.

Дневная температура в Санкт-Петербурге стабильная, +11…+13 градусов в течение всех выходных дней 3 и 4 сентября. В Ленобласти ожидается до +12 градусов тепла.

«Атмосферное давление постепенно повышается, и дожди ожидаются уже кратковременного характера», — добавил Колесов, заметив, что в Ленобласти, несмотря на низкую температуру, могут быть грозы.