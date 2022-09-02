Ульяновск, , 13:45 — REGNUM Сборы денег с родителей на ремонт школ могли стать распространённой практикой «по одной простой причине». Глава Минпросвещения «не добился или не смог добиться необходимого финансирования на это самое образование». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , такое мнение высказал в прямом эфире депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ).

Комментируя «резонансное заявление» главы Минпросвещения Сергея Кравцова о недопустимости сбора денег с родителей на ремонт школ, парламентарий высказал мнение, что «это распространённая практика».

«Почему? По одной простой причине: министр не добился или не смог добиться необходимого финансирования на это самое образование. И соответственно в условиях, когда денег не хватает, бремя подготовки школ, бремя содержания школ во многом перекладывается либо на нищие муниципалитеты, либо на родителей. Чаще всего добровольно принудительно», — считает Алексей Куринный.

Напомним, Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании заявил, что «никаких сборов» средств с родителей на ремонт школ быть не должно, «это уголовное дело». По его словам, ремонт проводится за счёт бюджетных средств, а родители могут контролировать ход ремонтных работ и участвовать в «выборе цвета стен, мебели, оборудования».

Как сообщало ИА REGNUM , с нового учебного года в школах запретили использование сотовых телефонов на уроках. Министр просвещения Сергей Кравцов сослался, в частности, на санитарные требования.