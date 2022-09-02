* талибов — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 13:45 — REGNUM Джалал, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Кунар, был убит при попытке изнасилования жены другого талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International со ссылкой на источники.

Убийство kropekk_pl

Джалал был в гостях у одного из радикалов и пытался изнасиловать супругу хозяина после того, как семья заснула, но муж проснулся и убил насильника и свою жену.

Местные старейшины попросили жителей района не участвовать в похоронах Джалала.

Напомним, на прошлой неделе один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проник в дом в Пактике и хотел изнасиловать девушку. Отец девушки убил и талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и собственную дочь.

Как сообщало ИА REGNUM, два члена «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изнасиловали 17-летнего юношу в пригороде Джелалабада.

На этой неделе кари Саид Хости, бывший пресс-секретарь МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также был обвинён в сексуальном насилии над студенткой.