Онега, Архангельская область, 2 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Онеге от удара током погиб 11-летний мальчик, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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По данным ведомства, ребёнок находился на крыше деревянной постройки и коснулся линии электропередачи, которая находилась под напряжением.

По предварительной информации погибший воспитывался в приемной семье. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске погибла 10-летняя школьница.