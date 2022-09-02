Самара, 2 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Ректором Самарского государственного университета путей сообщения сроком на пять лет назначенМаксим Гаранин. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства железнодорожного транспорта.

ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что Гаранин назначен на эту должность приказом федерального агентства железнодорожного транспорта.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации №120 от 20 марта 2017 года кандидатура Гаранина Максима Алексеевича согласована с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комаровым Игорем Анатольевичем в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2011 году он стал выпускником Самарского института инженеров железнодорожного транспорта имени М. Т. Елизарова. С 2001 по 2004 год обучался в аспирантуре Самарской государственной академии путей сообщения. С 2019 по 2021 год занимал должность проректора по научной работе и инновациям Самарского государственного университета путей сообщения. С февраля 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора этого университета.