Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Популярный американский рэпер Канье Уэст (Йе) назвал причину развода с моделью Ким Кардашьян. Его слова приводит издание Page Six 2 сентября.

Канье Уэст NME

Как признался музыкант, супруги разошлись из-за «порнографии»: «Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он также отметил, что не позволит своим детям пострадать от отрицательного влияния соцсети.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян развелись в марте 2022 года. Супруги состояли в браке более семи лет.

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