Вашингтон, 2 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Канье Уэст (Йе) назвал причину развода с моделью Ким Кардашьян. Его слова приводит издание Page Six 2 сентября.

NME Канье Уэст

Как признался музыкант, супруги разошлись из-за «порнографии»: «Голливуд — это гигантский бордель. Порнография разрушила мою семью. Я говорю о зависимости, которую пропагандирует Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Он также отметил, что не позволит своим детям пострадать от отрицательного влияния соцсети.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян развелись в марте 2022 года. Супруги состояли в браке более семи лет.