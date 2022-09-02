Герат, Афганистан, , 13:38 — REGNUM В афганской провинции Герат на одном из промышленных предприятий произошёл пожар.

Пожар 12019

Как сообщили местные источники газеты «8 Собх», огонь вспыхнул около 23:00 1 сентября на предприятии по сборке мотоциклов, расположенном в промышленной зоне города Герат. Причиной возгорания называют короткое замыкание.

Официальные представители предприятия заявили, что в результате пожара компания понесла ущерб в размере 250 000 долларов.

Напомним, в Герате на западе Афганистана расположены крупные промышленные парки и десятки заводов.