Москва, , 13:36 — REGNUM Это позитивный факт, что миссия МАГАТЭ все-таки, несмотря на все сложности и проблемы, в том числе связанные с провокационными действиями киевского режима, прибыла на ЗАЭС и приступила к работе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Запорожская ТЭС

По его словам, в Кремле ожидают, что миссия МАГАТЭ даст объективную оценку состояния Запорожской АЭС и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью.

«Комиссия продолжает работать на территории Запорожской АЭС, поэтому об оценках работы миссии пока говорить рано. Главное, что миссия там», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь сотрудников МАГАТЭ остались в Энергодаре на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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