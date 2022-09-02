Москва, , 13:42 — REGNUM В Кремле знают о выходе книги «Путь Путина» секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова. Маловероятно, что президент её прочтёт, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 2 сентября журналистам.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что это не первая книга, посвящённая президенту России Владимиру Путину. Сам он не раз высказывался об отношении к таким книгам и заявлял, в том числе, что ни одну не читал.

«О существовании этой книги нам действительно известно», — подтвердил Песков.

«Вряд ли с учетом графика» президент посмотрит эту книгу, ответил он журналистам. В планах Путина также нет посещения Московской международной книжной ярмарки, которая проходит в Гостином дворе.

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