Москва, 2 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Попытка атаковать освобожденные Россией территории Херсонской области обернутся для киевского режима масштабными потерями в личном составе его боевиков. Об этом 2 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его оценке, потери киевских вооруженных формирований уже в ближайшее время могут дойти до 5 тыс. погибших боевиков.

«[Б. УССР] нанесен колоссальный удар. Будет 5 тыс. гробов под «жовто-болокитным» флагом. Вот цена контрнаступления Зеленского», — сказал Коротченко.