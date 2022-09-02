Ижевск, , 13:34 — REGNUM В Удмуртии по подозрению в мошенничестве был задержан 41-летний житель Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Банкротство jphotostyle.com

По версии следствия, несколько лет под видом предпринимательской деятельность он брал у граждан займы под высокие проценты. В полном объеме средства мужчина не вернул, объявив себя банкротом.

Для сокрытия имущества подозреваемый заключил сделки купли-продажи более 100 земельных участков. По договорам он якобы получил 726 тыс. рублей, фактически же сумма сделок оценивается в 38,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в полицию Ижевска обратилась 58-летняя женщина — индивидуальный предприниматель, сообщив о хищении денежных средств. Она рассказала, что в декабре 2020 года ей позвонил неизвестный, который назвался представителем министерства, «отвечающего за возмещение морального и материального вреда». Он сообщил, что женщине полагается сертификат на 450 тыс. рублей в связи с покупкой ранее некачественных БАДов. Через полтора года сумма обещанного сертификата выросла до 10 млн рублей, а женщина для получения компенсации внесла на неизвестные счета около 7 млн рублей.

Читайте также: Желание получить компенсацию стоило предпринимателю из Ижевска 7 млн рублей