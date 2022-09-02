Салехард, , 13:33 — REGNUM Глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ответил на вопросы telegram-канала «16 негритят» в рамках проекта «Поговорили по-человечески. Интервью с губернатором». Во время беседы было поднято множество важных тем. Среди них — строительство Северного широтного хода, реализация молодежной политики, итоги «честного маршрута», а также жизнь на Ямале и вопросы экологического характера.

Как отметил губернатор северного округа, Ямал остается самым «молодым» регионом: средний возраст жителей здесь — 33 года. В связи с этим большое внимание уделяется работе с молодежью по самым разным направлениям.

«Надо не забывать, что молодежь разновозрастная: старшеклассники, учащиеся колледжей, студенты, рабочая молодежь. У нас по закону молодежью считаются люди до 35 лет. И когда ты начинаешь специалистом в 27-29 лет или в 31 год — ты тоже молодой, и проблемы те же самые: как первую квартиру приобрести, какую поддержку от государства можно получить. Это все — молодежная политика», − отметил Дмитрий Артюхов.

Затронули в ходе интервью и вопрос работы Госсовета. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил губернатора ЯНАО главой комиссии по молодежной политике РФ. «Госсовет — это площадка, где мы пытаемся «приземлять» общефедеральные решения, учитывая региональную специфику», − пояснил Артюхов. По его словам, главная задача — чтобы молодые люди в любом уголке России чувствовали уверенность в своем будущем и могли себя реализовать.

Отметим, накануне глава региона принял участие в первом очном заседании членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Его провел Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Калининград. По итогам заседания было принято решение открыть в каждой школе Ямала отделения нового движения детей и молодежи. Вступить в них смогут ребята даже из самых отдаленных поселков региона. Региональное отделение в ЯНАО возглавит победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» − 19-летний Максим Древинский.

Кстати, «Большая перемена» стала еще одной темой, поднятой в интервью. «Я помню реакцию нашей бюрократической системы, когда приходили телеграммы: «Просим вовлечь», «Просим донести до школ, чтобы ребята подключились». У меня сидели мои коллеги: «наверно, сейчас тут всех замучают и никакого результата не будет». Потом проходит некоторое время, они сами говорят: классно получилось, дети довольны, учителя довольны, родители счастливы», − прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Отдельно он отметил итоги проекта «Честный маршрут» и рассказал о том, как меняются к лучшему северные города. «Я закончил свою поездку по нашим городам, они действительно меняются. Раньше было непонятно, зачем там жить, когда была сплошная стройка, когда были одни месторождения, базы, тупики железных дорог. Казалось, что это какая-то невыносимая жизнь. А сегодня с помощью программ благоустройства появляются скверы, парки, уютные детские площадки», − рассказал глава ЯНАО в беседе с telegram-каналом.

Полное интервью можно посмотреть здесь .