Пенза, 2 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Заморозки в воздухе и на поверхности почвы ожидаются в Пензенской области 3–4 сентября. Об этом сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

В субботу, 3 сентября, осадков в регионе не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит +2…+7 °C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов, днем потеплеет до +14…+19 °C.

В воскресенье, 4 сентября, днем вероятен кратковременный дождь, слабый ветер. Температура воздуха в ночные часы опустится до +3…+8 градусов. Также возможны заморозки на почве и в воздухе до — 2 °C, днем — около +20 градусов.

В понедельник, 5 сентября, ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9 °C, днем — +12…+17 °C.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Чувашии в ночь на 5 сентября не исключаются ночные заморозки на почве.

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