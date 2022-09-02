Эс-Сувайда, Сирия, , 13:35 — REGNUM Военный самолёт сирийской армии разбился в ходе выполнения учебного вылета на юге страны. Об этом 2 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на местные источники.

Миг-21 Eugen Mihai

По данным источников, инцидент произошёл в полдень 2 сентября в сирийской провинции Сувейда.

По предварительным данным, причиной крушения самолёта стала техническая неисправность. Пилот смог катапультироваться и спастись.

Как ранее сообщали арабские СМИ, большая часть парка ВВС Сирии состоит из устаревших военных самолётов.