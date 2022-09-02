Джакарта, 2 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Правительство Индонезии впервые приняло участие в заседании консультативного комитета по защите интеллектуальной собственности, организованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве, Швейцария, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Этот форум является местом для координации действий с государственными и частными организациями по борьбе с контрафакцией и пиратством», — говорится в заявлении индонезийского министерства юстиции и прав человека.

Форум также является попыткой обеспечить общественное просвещение, помощь и координацию для реализации региональных и национальных учебных программ для всех соответствующих заинтересованных сторон, а также обмен информацией по вопросам правоприменения.

Встреча важна для Индонезии в ее усилиях по обеспечению соблюдения законов в области интеллектуальной собственности, а также по искоренению и борьбе с оборотом контрафактных или пиратских товаров.