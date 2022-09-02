Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM «Ласточки» между Екатеринбургом и Качканаром начали курсировать 2 сентября. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Пригородный поезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Теперь добраться из Екатеринбурга до Качканара можно без пересадок. Время в пути сократилось до 3 часов 50 минут.

По словам министра спорта и дорожного хозяйства региона Василия Старкова, запуск «Ласточек» на новом направлении является важным этапом в повышении пригородных железнодорожных перевозок. Также Старков обратил внимание на безопасность электропоездов по сравнению с другими видами транспорта.

На направлении Екатеринбург — Нижний Тагил — Качканар ежедневно будут курсировать четыре пары поездов. Есть цель сократить время в пути до 3 часов 30 минут, отметил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа было запущено движение трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. По маршруту курсируют восемь «Львят».