Сеул, 2 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон встретился 2 сентября с послом Турции в Сеуле Эрсином Эрчином, который должен уйти в отставку в середине сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представитель южнокорейского МИД высоко оценил развитие двусторонних отношений в сфере оборонной промышленности и инфраструктуры. Он также выразил надежду на то, что стратегическое партнерство между странами будет углубляться и развиваться в будущем.

В свою очередь Эрсин Эрчин, вступивший в должность в декабре 2017 года, сообщил, что и впредь будет заинтересован в развитии двусторонних отношений.