Кострома, , 13:48 — REGNUM В первом полугодии 2022 года численность населения Костромской области сократилась на 3046 человек. Об этом в докладе о социальном-экономическом положении региона сообщает Костромастат.

Костромская семья Наталья Диева

За этот период в области родился 2201 ребёнок и скончались 5134 человека. Таким образом, Естественная убыль составила 2933 человека.

В этот же период в область въехали 7661 человек, что на 113 меньше, чем количество покинувших регион. Статистики отмечают, что миграционная убыль населения по сравнению с январём — июнем 2021 года увеличилась на 28,4% за счет роста оттока в страны СНГ.

В целом темпы убыли населения соответствуют прошлому году. В первом полугодии 2021 численность населения сократилась на 3,2 тысячи человек или 0,5%. На 1 июля текущего года в регионе проживали 617 тысяч 730 человек.

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