Москва, 2 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В случае установления странами G7 потолка цен на российскую нефть, для неё будут найдены другие покупатели, сообщил 2 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он напомнил о словах вице-премьера Александра Новака о том, что страны, который «однозначно и чётко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти».

«Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти», — заявил Песков.

Он добавил, что решение стран G7 приведёт к существенной дестабилизации нефтяного рынка. При этом российская нефть будет направлена в альтернативные направления, где придерживаются рыночных условий.