Заринск, Алтайский край, 2 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 2 сентябя известило о расследовании уголовного деоа о халатности при проведении капитального ремонта МКОУ «Голухинская СОШ» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

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По данным следствия, в январе 2021 года между администрацией Заринского района и Министерством образования и науки Алтайского края заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета по капитальному ремонту в сумме более 30 миллионов рублей. Контроль за исполнением графика мероприятий по проектированию и капитальному ремонту образовательного учреждения был возложен на должностных лиц администрации района и срок окончания работ установлен до августа 2021 года, однако, до настоящего времени объект не сдан в полном объеме.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, единственном на Алтае наукограде — Бийске — возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка.

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