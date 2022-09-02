Москва, 2 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент сначала отправится на Камчатку, в воскресенье вылетит туда. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», — заявил Песков.

Также он добавил, что глава государства проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.