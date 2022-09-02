Путин примет участие в молодежном экофоруме на Камчатке
Москва, 2 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября вылетит на Камчатку, где примет участие в Молодежном экофоруме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Президент сначала отправится на Камчатку, в воскресенье вылетит туда. На Камчатке он встретится с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», — заявил Песков.
Также он добавил, что глава государства проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития края.