Кишинёв, 2 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор» вышли 2 сентября на акцию протеста в Кишинёве к зданию администрации президента Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

«Протестующие, члены и сторонники партии «Шор», скандировали: «Долой [президента] Майю Санду», «Молдавия — захваченное государство» и требовали досрочных парламентских и президентских выборов. Народ также требовал прекращения давления на партию во главе с Иланом Шором и освобождения из-под стражи [депутата парламента] Марины Таубер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что протестующие принесли на акцию соломенное пугало, изображающее Санду. Они обвили власти в политическом преследовании оппонентов и назвали установившейся режим «диктатурой».

Стоит отметить, что сегодня, 2 сентября, сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыск в штабе «Шор». Таубер находится под арестом с июля. В прокуратуре возбудили дело о незаконном финансировании партии.